“Collega kwam binnen in zijn onderbroek”

BrusselSeksuele intimidatie op de werkvloer: ook de ‘Brussels bubble’, de Brusselse stolp waaronder de Europese instellingen actief zijn, heeft ermee te maken. Medewerksters van het Europees Parlement kunnen nu hun anonieme klachten kwijt op een eigen #MeToo-blog: “Hij kwam binnen in zijn onderbroek en viel me aan. Hij raakte mijn borsten aan en wreef zich tegen mijn billen aan. Hij had een erectie.”