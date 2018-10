Hamse chef-kok Steve Smolders bakt wafels in New Jersey: “Amerikanen zijn dol op mijn Luikse wafels”

Ham -

Twintig jaar lang stond chef-kok Steve Smolders achter het fornuis in het restaurant van zijn ouders in Ham, maar een opflakkerende jeugdliefde deed de sympathieke Limburger halsoverkop naar de Verenigde Staten verhuizen. Zijn potten en pannen ruilde hij er in voor een wafelijzer ‘et voilà’ Steves eenmanszaakje ‘Waffle It’ was geboren. “In het begin verkocht ik enkel wafels, maar vandaag kunnen de inwoners van New Jersey bij mij terecht voor een hele reeks Belgische specialiteiten .”