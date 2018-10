Foto uit Tweede Wereldoorlog gaat de wereld rond: “Is dat nu een tijdreiziger in beeld?”

Het beeld in kwestie werd gemaakt in september 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, op Towan Beach in het Engelse Cornwall. Ene Stuart Humphryes postte onlangs de ingekleurde versie ervan op sociale media.

British war workers escape to the seaside - this Cornish beach was photographed in September 1943. (It would be lovely if one of you were able to identify which beach!) pic.twitter.com/BpLyuwSb8z