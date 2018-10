Hondenbaasjes in Wenen moeten wegblijven van alcohol

Eigenaars van agressieve hondenrassen die hun hond willen uitlaten in Wenen, mogen voortaan niet meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed hebben. De Oostenrijkse hoofdstad heeft die nieuwe regel ingevoerd nadat een 1-jarige peuter eind vorige maand werd doodgebeten door de rottweiler van een vrouw die te veel had gedronken.