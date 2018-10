Europa wil complete audit Facebook

Europese agentschappen moeten een volledige audit van Facebook uitvoeren om na te gaan hoe het sociale netwerk omgaat met persoonlijke gegevens van zijn gebruikers. Dat eist de bevoegde commissie van het Europees Parlement.

Volgens de Europarlementsleden zette Facebook na het Cambridge Analytica-schandaal al stappen om de privacybescherming te verbeteren. Maar de volledige interne audit die het bedrijf had beloofd, is tot dusver uitgebleven.

Daarom vragen de parlementsleden het Europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) en het Europees Comité voor Gegevensbescherming (EDPB) om “een volledige en onafhankelijke” audit uit te voeren en hun bevindingen voor te leggen aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en de nationale parlementen.

Het verzoek staat in een resolutie waarin de commissie voor Burgerlijke Vrijheden de balans opmaakt van de veelbesproken hoorzitting met ceo Mark Zuckerberg die heel wat parlementsleden op hun honger liet zitten. Na Zuckerbergs passage in mei volgden nog drie hoorzittingen met vertegenwoordigers van de Amerikaanse multinationals. Eind deze maand stemt het voltallige parlement over de resolutie.