VIDEO. Overstromingen op Mallorca: al acht doden

De overstromingen op het Spaanse eiland Mallorca hebben het leven gekost aan acht mensen. Dat hebben de regionale hulpdiensten gemeld.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn twee Britten. Eerder was sprake van vijf doden, die in de dorpen Sant Llorenç des Cardassar en S’Illot zijn gevallen.

De overstromingen zijn het gevolg van een stroom die buiten de oevers is getreden, nadat “220 liter regen per vierkante meter is gevallen de afgelopen uren” in die zone, aldus de regionale overheid.

De zwaarst getroffen zone bevindt zich op ongeveer 60 kilometer ten oosten van Palma de Mallorca, de hoofdstad van het toeristische eiland.

De Spaanse premier Pedro Sanchez begeeft zich later op de dag ter plaatse. Het parlement heeft een minuut stilte in acht genomen.

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP