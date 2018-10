Te zware toeristen mogen niet langer op rug van ezels in Santorini

Griekenland grijpt in: zware toeristen mogen niet langer op ezels rijden op het eiland Santorini. Dat heeft het ministerie van Plattelandsontwikkeling en Voedsel beslist, nadat dierenrechtenorganisaties aan de alarmbel trokken.

Het is een zielig zicht: ezels die op de steile trappen van Santorini naar boven ploeteren met een toerist op hun rug. Wanneer die passagiers dan ook nog eens bijna de helft wegen van het gewicht van de dieren, dan wordt de situatie onhoudbaar. Talloze ezels op het Griekse vulkaaneiland hebben dan ook ernstige rugproblemen en wonden.

Van die wantoestanden maakte PETA de voorbije zomer beelden. (Opgepast, sommige beelden kunnen als schokkend worden ervaren.)

De Griekse regering besloot na het zien van de video - en de mediastorm die daarop volgde - om actie te ondernemen. Nu hebben ze dan ook enkele ingrijpende maatregelen genomen. Ezels die gebruikt worden voor toeristenritjes, mogen niet meer dan 100 kilo tillen, of meer dan 20 procent van hun eigen gewicht.

De eigenaars van de dieren zijn bovendien officieel verantwoordelijk voor de dieren hun gezondheid. “Onder geen beding mogen dieren ingezet worden als ze ziek, gewond of zwanger zijn, of dieren van wie de hoeven slecht zijn onderhouden”, klinkt het in een officieel persbericht. Als de dieren niet genoeg voedsel, schoon drinkwater en verzorgde stallen krijgen, dan kunnen de eigenaars een zware boete verwachten.