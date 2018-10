Trump heeft het te druk met verkiezingscampagne om Kim Jong-un te ontmoeten

Donald Trump wil pas na de Amerikaanse congresverkiezingen van volgende maand een tweede top organiseren met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De president zegt dat hij het nu te druk heeft met campagnevoeren.

“Ik kan hier nu simpelweg niet weg”, zei Trump onderweg van Washington DC naar Iowa.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft afgelopen weekend in Pyongyang gesprekken gevoerd met de Noord-Koreaanse leider. Het ging daarbij over een mogelijke tweede topontmoeting.

Trump en Kim hielden hun eerste top in juni in Singapore. De twee ondertekenden toen een akkoord over de denuclearisering van Noord-Korea, maar daarop kwam kritiek omdat er geen details in stonden over hoe Noord-Korea dat zou realiseren.