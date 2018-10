Nikki Haley stapt onverwacht op als VN-ambassadeur

Nikki Haley heeft ontslag genomen als Amerikaanse ambassadeur bij de VN. Dat melden Amerikaanse media.

De Amerikaanse president Donald Trump zit rond 16.30 uur Belgische tijd met Nikki Haley samen in het Oval Office. Op Twitter zegt hij dat er een grote aankondiging volgt.

Het Witte Huis heeft het nieuws nog niet bevestigd, maar volgens verschillende media heeft Trump het ontslag aanvaard. Waarom ze ontslag neemt, is nog niet duidelijk.

Haley is sinds januari 2017 Amerikaans ambassadeur bij de VN. Als dochter van Indiase Sikhs begon ze met nul buitenlandse ervaring aan de diplomatieke topfunctie. Daarin ontpopte ze zich als een van de meest zichtbare woordvoerders van de regering-Trump. Over Jeruzalem en de Palestijnen trad Nikki Haley president Trump bijvoorbeeld volmondig bij.

Nadat ze eerst in het lokale parlement van South Carolina had gezeteld, schopte Nikki Haley het tot gouverneur van South Carolina. Haar conservatieve opvattingen – ze is voorstander van een veel strengere anti-abortuswetgeving – en haar economische ideeën over vrijhandel maken van haar een rijzende ster binnen de Republikeinse Partij.

Toch is ze niet altijd een Trump-fan geweest. Tijdens de presidentscampagne waarschuwde ze expliciet dat zijn neiging om voluit uit te halen naar tegenstanders zelfs een wereldoorlog zou kunnen veroorzaken.