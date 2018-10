Bobsleebaan in Efteling moet plaats maken voor nieuwe, dubbele rollercoaster

Wie nog een ritje wil maken in de bobsleebaan van de Efteling, zal snel moeten zijn. De attractief heeft zijn tijd gehad en zal vervangen worden door een nieuwe dubbele achtbaan. Dat heeft het pretpark zelf bekendgemaakt. De bouw van ‘Max & Moritz’ start volgend jaar in september en in het voorjaar van 2020 kunnen de eerste kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud genieten van het spektakel. Het prijskaartje? 15 miljoen euro.

Voor trouwe parkgangers is het geen verrassing dat de bobsleebaan stilaan gaat verdwijnen. De attractie kampt immers al een geruime tijd met storingen. Vanaf donderdag 11 oktober gaat hij wel weer even open, zo bevestigt directeur Coen Bertens: “De Bob is een populaire attractie met een heel eigen karakter. Ik ben blij dat onze gasten vanaf deze week weer rondjes in de achtbaan kunnen maken, juist omdat deze voor kinderen vaak de eerste achtbaanbeleving biedt. Zolang we de veiligheid en het comfort van de ritbeleving kunnen garanderen, zal de Bob open blijven.”

Wel is nu bekend geworden dat dit voor bepaalde tijd zal zijn. “De benodigde aanpassingen voor de toekomst en het feit dat soortgelijke achtbanen niet meer geleverd worden, hebben ertoe geleid dat de Efteling een alternatief heeft gezocht en gevonden”, aldus Bertens. Een volledig nieuwe achtbaan dus. Maar de bobsleebaan zoals we hem kennen zal niet helemaal verloren gaan. “De huidige Zwitserse thematisering en het stationsgebouw van de bobsleebaan blijven behouden voor de nieuwe attractie”, bevestigt de Efteling.

Achtbaan voor kwajongens

De hele familie kan in 2020 naar Max & Moritz komen. “Een dubbele achtbaan, ook weer geschikt voor de hele familie, ook voor kinderen groter dan één meter”, klinkt het. De twee jongens zijn personages uit een Duits geïllustreerd verhaal uit 1865, geschreven en getekend door Wilhelm Busch. Het iconische boek bestaat uit tekeningen met bij elk prentje rijmende tekstregels; de beeldgedichten zijn de voorloper van het stripverhaal.

Max & Moritz zijn twee kwajongens die hun dorp onveilig maken door het uithalen van een aantal streken waar de dorpsbewoners de dupe van worden. De Efteling laat in de attractie een vrije bewerking van het oorspronkelijke verhaal terugkomen; een vrolijke knipoog naar het verhaal over de twee kwajongens.

En dat zal er ongeveer zo uitzien:

Impressie van Max & Moritz. Foto: Efteling

Uitstel maar geen afstel

De eerder aangekondigde nieuwe attractie in het uitbreidingsgebied ten oosten van het attractiepark wordt uitgesteld tot 2021. Dan pas zal het nieuwe themagebied geopend worden als onderdeel van het Reizenrijk met daarin de nieuwe attractie naast het Efteling Hotel, een aantal aanpassingen aan het hotel en een paar kleinere attracties.