Ruimtetelescoop Hubble kampt met een probleem

De bekende ruimtetelescoop Hubble, in 1990 door de NASA in een baan rond de aarde gestuurd, kampt met een probleem. De telescoop is vrijdag in “veilige modus” gezet nadat een van de drie nog actieve gyroscopen het had laten afweten, zo meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.

Gyroscopen zijn cruciale onderdelen om de telescoop te richten en stabiel te houden tijdens het maken van beelden in de ruimte. Voor een optimale werking zijn drie stuks nodig. NASA werkt aan een herstelling, maar benadrukt dat Hubble desnoods wetenschappelijke observaties kan doen met één gyroscoop.

Rachel Osten, adjunct-directeur van de Hubble-missie, spreekt op Twitter over een “erg stresserend weekend” na het uitvallen van de gyroscoop. “We wisten dat het ging gebeuren. De gyroscoop hield het ongeveer zes maanden langer uit dan we hadden verwacht. We werken eraan”, klinkt het.