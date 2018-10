Nieuwe aardbeving op zwaargetroffen Indonesische eiland Sulawesi

Meer dan tien dagen na de zware aardbeving op Sulawesi, is het Indonesische eiland dinsdag opnieuw opgeschrikt door een schok.

De nieuwe beving had een magnitude van 5,1, zo meldt het Amerikaanse geologisch instituut USGS.

Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers, en er is ook geen tsunamiwaarschuwing uitgevaardigd.

De eerste beving (met een sterkte van 7,5) en tsunami op 28 september hebben inmiddels al het leven gekost aan bijna 2.000 mensen. Meer dan 74.000 mensen zijn hun huizen ontvlucht.

Naar verwachting zal het dodental nog verder stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist: de hulpverleners vrezen dat nog tot vijfduizend vermisten kunnen vastzitten onder de brokstukken.