VIDEO. Europa wil verbod op ballonstaafjes: “Onterecht dat ballon negatief afgeschilderd wordt”

Woensdag stemt het milieucommissie over het verbod van wegwerpplastic. “Bedoeling is dat ‘single-use’ voorwerpen als plastic bestek en ballonstaafjes vervangen worden door bestaande, duurzame alternatieven”, vertelt Europarlementslid Ivo Belet (CD&V). “Akkoord dat plastic niet meer van deze tijd is, maar het is onterecht dat ballonnen negatief afgeschilderd worden”, reageert de woordvoerder van ballonfabrikant Sempertex.