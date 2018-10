Amerikaanse doorbraak voor Limburgse hartritmestoornis-app

Brussel - De Limburgse app FibriCheck, een smartphone-applicatie die hartritmestoornissen detecteert, heeft groen licht gekregen van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. Dat heeft het bedrijf maandag aangekondigd.

Het is voor het eerst dat de FDA een medische app voor hartritmestoornissen goedkeurt, aldus het bedrijf. FibriCheck, opgericht in 2014, kreeg twee jaar geleden al goedkeuring om in Europa op de markt te komen. Met het groen licht van de FDA kan nu ook de Amerikaanse markt worden betreden.

Door een vinger een minuut lang op de camera van een smartphone te plaatsen, kunnen met de app hartritmestoornissen worden opgespoord.

(belga)