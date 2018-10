Extreemrechtse Bolsonaro duidelijke winnaar eerste ronde presidentsverkiezingen Brazilië

De uiterst rechtse kandidaat Jair Bolsonaro komt met een verrassend hoge score als duidelijke winnaar uit de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Bijna volledige resultaten geven hem net niet de helft van de stemmen. Er komt dus een tweede ronde.

Jair Bolsonaro is er zeker van. Mochten er “geen problemen geweest zijn met de elektronische stemcomputers”, dan was hij al president van Brazilië. Nu komt er een tweede ronde.

Niet voor het eerst suggereert de extreemrechtse kandidaat fraude met de elektronische stemcomputers. “Ik ben er zeker van dat als dit niet was gebeurd, we vanavond al de naam van de president van de republiek hadden gekend”, zegt hij in een boodschap op Facebook.

Met 97 procent van de stemmen geteld, komt Bolsonaro uit op 46,6 procent van de stemmen. In de tweede ronde neemt hij het op 28 oktober op tegen de linkse kandidaat Fernando Haddad, die volgens de gedeeltelijke resultaten 28,8 procent van de stemmen veroverde.

Een aanhanger van Bolsonaro gaat stemmen. Foto: AFP

Bolsonaro kreeg de steun van veel kiezers in het zuiden van Brazilië, waar de miljoenensteden Rio de Janeiro en Sao Paulo liggen. Socialist Haddad deed het goed in het armere noorden.

Verwacht wordt dat de strijd tussen de tegenpolen in de tweede ronde veel spannender wordt. Veel waarnemers gingen er tot nu toe vanuit dat Haddad Bolsonaro zou kloppen in de tweede ronde, maar de verrassend hoge score van de extreemrechtse kandidaat maakt dat minder waarschijnlijk.

Mocht Bolsonaro het halen, zou het de eerste keer zijn sinds het einde van het militaire bewind in 1985 dat rechts de macht grijpt in Brazilië. Sommigen vrezen een autoritair bewind, terwijl anderen verwachten dat hij door het verdeelde parlement weinig zal kunnen verwezenlijken.

Wie zijn ze?

De 63-jarige Bolsonaro is een voormalige legerkapitein die niet verlegen zit om een racistische, seksistische of homofobe uitspraak en die zich positioneert als “recht-voor-de-raap”-kandidaat die weigert te buigen voor politieke correctheid.

Haddad is de kandidaat van de linkse Arbeidspartij. De 55-jarige zoon van Libanese migranten was al eens minister van Onderwijs en geniet de steun van de immer populaire ex-president Lula da Silva. Die zit in de cel voor corruptie en mocht niet deelnemen aan de verkiezingen. Voor Lula uitgesloten werd van deelname, was Haddad zijn running mate.

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: AFP