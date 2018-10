Twee jonge deelnemers halve marathon Cardiff sterven aan finish

Twee deelnemers aan de halve marathon van Cardiff (Wales) zijn zondag onwel geworden aan de eindstreep en later overleden. Ze kregen een hartstilstand, zo meldt de organisatie.

Volgens de Britse krant The Guardian ging het om mannen van 25 en 32 jaar oud. Beide lopers kregen onmiddellijk medische hulp en werden naar het universitair ziekenhuis van Cardiff overgebracht, waar ze later stierven.

Het is de eerste keer in de vijftienjarige geschiedenis van de wedstrijd dat er deelnemers om het leven komen. De halve marathon van Cardiff is de op een na populairste in Groot-Brittannië. Dit jaar namen 25.000 mensen deel.