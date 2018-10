Bus van Peers reisbedrijf vol Limburgse senioren vat vuur op Spaanse snelweg

De brandweer kreeg zondag om 03.49 uur de melding dat er een bus in brand stond. De bus was eigendom van het Peerse reis- en autocarbedrijf Tucana Travel. Zaakvoerder Eddy Brouwers zat achter het stuur van de bus. Toen hij zag dat de motor van de bus in brand vloog, zorgde hij dat de 37 inzittenden het voertuig onmiddellijk verlieten. De Belgische inzittenden - onder wie tientallen Limburgers - werden naar een snelwegparking overgebracht, in afwachting van de komst ...