Drie dagen van nationale rouw na ongeval met vrachtwagen en tankwagen in Congo

In de Democratische Republiek Congo heeft president Joseph Kabila zondag drie dagen van nationale rouw afgekondigd, nadat zaterdag een botsing tussen een vrachtwagen en een tankwagen plaatsvond. Daarbij vielen volgens officiële cijfers 39 doden.

Een twintigtal personen is overleden op de plaats van het ongeval in Mbabu, 120 kilometer ten westen van Kinshasa, waar na de botsing een ontploffing plaatsvond. Nog eens 19 mensen stierven in het ziekenhuis aan hun verwondingen. In totaal raakten meer dan honderd mensen zwaargewond bij het ongeval.

De lokale media maakten zaterdag melding van 50 doden, maar dat aantal werd nu dus naar beneden bijgesteld.

President Joseph Kabila kondigde zondag in een televisietoespraak drie dagen van nationale rouw af. Hij drukte ook zijn medeleven uit aan de families van de slachtoffers, en vroeg aan de regering om de organisatie van de begrafenissen van de doden en verzorging van de gewonden op zich te nemen.