“Zo snel mogelijk” nieuwe top tussen Trump en Kim Jong-un

De Verenigde Staten en Noord-Korea zijn ermee akkoord gegaan om een nieuwe top te organiseren tussen presidenten Donald Trump en Kim Jong-un. Dat heeft het Zuid-Koreaans presidentschap zondag gemeld.

Beide partijen gaan blijven onderhandelen om de locatie en de datum vast te leggen voor een nieuwe ontmoeting, heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zondag in Seoel gezegd. Hij had eerder op de dag een ontmoeting gehad met de Noord-Koreaanse president in Pyongyang.

Pompeo had “goede, productieve gesprekken” met Kim over het denuclearisatieproces van Pyongyang, en het organiseren van een tweede top tussen beide landen, zei hij aan de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en minister van Buitenlandse Zaken Kang Kyung-wha. Kim sprak van “een goede ontmoeting”. “Het was een zeer goede dag en het belooft een mooie toekomst te worden voor de twee landen”, zei hij volgens zijn tolk.

Pompeo bedankte Zuid-Korea volgens persagentschap Yonhap zondag ook voor de grote rol die het land gespeeld heeft bij de onderhandelingen tussen Noord-Korea en de VS over de denuclearisatie, en het bouwen aan een stabiele relatie tussen Pyongyang en Washington.

Moon verklaarde dan weer dat de ogen van de wereld gericht zijn op de resultaten van de top tussen de VS en Noord-Korea.

Pompeo reisde al voor de vierde keer naar Noord-Korea. Afgelopen maand nog beloofde Kim Jong-un tijdens een top met Moon in Pyongyang om de denuclearisatie voort te zetten. Zo belooft Pyongyang onder meer om zijn testsite en lanceerbasis voor langeafstandsraketten te sluiten. De VS moeten “overeenkomstige maatregelen” nemen, klonk het toen.