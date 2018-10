Voorbijganger vindt kooi met leeuwenwelpje in Nederlandse wei

Een voorbijganger in de Nederlandse stad Tienhoven wist niet wat hij zag, toen hij in een weiland naast de weg keek. Zondagochtend stond daar immers een kooi in, met daarin een klein leeuwenwelpje. Het dier keek met verwarde oogjes toe, want van zijn eigenaar was geen spoor meer.

De politie van Stichtse Vecht was meteen ter plaatse. Samen met dierenarts Peter Klaver en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ontfermden ze zich over de welp, die zich amper kon draaien in zijn kooi. Het dier leek amper vier maanden oud te zijn.

Even vreesde het team dat de dokter de welp gingen moeten verdoven, maar dat was gelukkig niet het geval. “De kooi was niet heel stevig en de mogelijkheid bestond dat het welpje zou ontsnappen. Maar uiteindelijk lukte het om de leeuw met kooi en al in de wagen te schuiven. Het verdoven bleek dus niet nodig”, zei Klaver aan De Telegraaf.

Volgens de dierenarts is het enorm zeldzaam dat er een leeuwenjong gedumpt wordt in Nederland. De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het dier. De welp zelf komt op zijn positieven in de gebouwen van Stichting Leeuw op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna.