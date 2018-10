Acht agenten gewond bij concert van extreemrechts in Duitsland

Tijdens een concert van extreemrechts in het oosten van Duitsland zijn zaterdagavond acht agenten gewond geraakt bij schermutselingen met concertgangers. Dat melden de ordediensten.

Het concert in Apolda in de Duitse deelstaat Thüringen, trok zo’n 800 toeschouwers, van wie een groot deel neonazi’s. Oorspronkelijk zou het optreden vrijdag in het naburige Magdala plaatsvinden, maar daar staken de lokale autoriteiten een stokje voor. Uiteindelijk kon men zaterdag in Apolda terecht.

De aanwezige concertgangers trachtten een politiecordon te doorbreken, gooiden met flessen en vielen agenten aan. Na de incidenten werd het concert stilgelegd.

De gewonde agenten zijn er niet erg aan toe.

Tegelijkertijd hielden 500 betogers in de buurt een stille optocht tegen het extreemrechtse optreden.