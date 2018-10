Drugsdealer valt door de mand door bobbel in broek

Brussel - De politie arresteerde zaterdag in het Nederlandse Waalwijk een 21-jarige man op verdenking van drugshandel. Vooral de manier waarop hij door de mand viel, was opmerkelijk: hij verstopte zijn - grote - voorraad op een heel bijzondere plaats.

De man was met zijn wagen aan de kant gezet wegens overdreven snelheid maar trok aandacht door een zichtbare extra bobbel in zijn broek. De politie had hem aan de kant gezet omdat hij vermoedelijk te snel had gereden. Toen agenten hem hierop aanspraken, zagen ze de uitstulping. Op de vraag of hij drugs op zak had, ontkende hij. Eenmaal op het bureau haalde de verdachte een sok uit zijn trainingsbroek. Daarin zaten 22 zakjes met vermoedelijk cocaïne en speed.