Melania Trump: “Ik ben het niet altijd eens met wat mijn man op Twitter zegt”

De Amerikaanse first lady Melania Trump, momenteel op rondreis in Afrika, heeft zaterdag tegenover de media toegegeven dat ze niet altijd gelukkig is met de tweets van haar man.

“Ik ben het niet altijd eens met hem, over wat hij op Twitter zet, en dat zeg ik hem ook”, aldus Melania bij haar laatste stop in Egypte, tegenover de meegereisde journalisten. “Ik zeg hem eerlijk mijn mening en geef hem eerlijk raad. Soms luister hij naar mij, soms niet”.

Op de vraag of ze haar man al gevraagd heeft om zijn smartphone weg te leggen, antwoordde de first lady volmondig “ja!”. Ze liet in het midden of Trump hier gevolg aan geeft.

De Amerikaanse president gebruikt Twitter van ‘s morgens tot ‘s avonds om zijn mening te ventileren. Hij beschimpt er zelfs buitenlandse regeringen en beëindigt via het medium politieke carrières.