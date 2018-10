Kanavaugh ingezworen, Amerika blijft verdeeld achter

Brett Kavanaugh heeft zaterdag de eed afgelegd voor het Hooggerechtshof in Washington. Dat gebeurde enkele uren nadat de Senaat het licht op groen had gezet voor zijn omstreden benoeming. Ook aan het Hooggerechtshof waren zaterdagavond enkele honderden mensen opgedaagd om te protesteren.

De Amerikaanse Senaat heeft Brett Kavanaugh zaterdag benoemd tot rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Zoals verwacht stemden 50 senatoren voor en 48 senatoren tegen de benoeming van Kavanaugh.

Bij de Republikeinen onthield enkel senator van Alaska Lisa Murkowski zich, terwijl alle Democraten tegenstemden, behalve Joe Manchin uit West-Virginia, die herverkozen wil worden in een staat die Trump in 2016 heeft gewonnen. De stemming verliep erg rumoerig en moest herhaaldelijk worden onderbroken door gejoel vanuit de publiekstribunes.

Voor de Democratische fractieleider in de Senaat, Chuck Schumer, is de benoeming van Kavanaugh ‘één van de treurigste momenten uit de geschiedenis van de Amerikaanse Senaat’. De Republikein Mitch McConnell beklemtoonde daartegen dat Kavanaugh tot het beste behoort wat Amerika te bieden heeft.

‘Een schande’

President Donald Trump heeft na de stemming uitgehaald naar Murkowski en noemde haar ‘een schande’. ‘Ik denk dat dit een zeer, zeer spijtige stem was. Ik denk, eerlijk gezegd, dat het een schande is’, klonk het in een telefonisch interview met Fox News. ‘Ik heb zoveel gedaan voor Alaska. Ik was geschokt toen ik haar stem zag. Het wordt een trieste dag voor haar want Kavanaugh wordt toch benoemd als rechter van het Hooggerechtshof.’

Manchin kreeg van Trump een bedankje.

Trump gebruikte de benoeming van Kavanaugh ook op een verkiezingsmeeting zaterdagavond in Kansas. De president bestempelde de benoeming als ‘waarlijk een historische avond’ en ‘een ongelofelijke overwinning’.

De stemming bewijst volgens hem ook waarom de Amerikanen op 6 november, bij de tussentijdse parlementsverkiezingen, niet op de Democraten mogen stemmen. ‘Je geeft geen lucifers aan een brandstichter en je geeft geen macht aan een boze, linkse menigte’, aldus de president. ‘De Democraten zijn te extreem en te gevaarlijk geworden om te regeren.’

Ruk naar rechts

Met de benoeming van Kavanaugh hebben de conservatieven opnieuw een meerderheid in het Hooggerechtshof, met vijf versus vier progressieven. De benoeming van een rechter bij het Hooggerechtshof is een benoeming voor het leven. De 53-jarige Kavanaugh is erg omstreden, onder meer omdat hij door meerdere vrouwen van seksueel ontoelaatbaar gedrag wordt beschuldigd.

Binnen en buiten de Senaat werd er zaterdag hevig geprotesteerd tegen de benoeming, en ook in New York kwamen honderden mensen op straat. Bij de protesten werden volgens de politie 164 mensen opgepakt.

Foto: AFP