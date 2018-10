Brett Kavanaugh ondanks aantijgingen van seksueel wangedrag onder luid boegeroep benoemd tot opperrechter

Op Capitol Hill in Washington heeft de Senaat omstreeks 22.00 uur (onze tijd) Brett Kavanaugh benoemd tot opperrechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Aan de voet van Capitoll Hill heeft de politie tientallen betogers opgepakt. In de zaal werd de stemming meerdere malen onderbroken door betogers.

De Amerikaanse senaat heeft Brett Kavanaugh benoemd tot opperrechter bij het Amerikaans Hooggerechtshof. De stemming verliep niet zonder slag of stoot, tot vier maal toe werd de stemming onderbroken door betogers. “Shame, shame, shame”, scandeerden ze vanop de bühne, boven het halfrond.

Voor aanvang van de stemming heeft de politie buiten tientallen betogers gearresteerd nadat ze door barricades gebroken. Zowel aanhangers als tegenstanders van Kavanaugh, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik, lieten zich horen twee uur voor het begin van de stemming. Tegenstanders hielden bordjes omhoog waarop “geloof vrouwen” en “hij loog onder ede” stond geschreven.

Foto: AFP

Twijfelende senatoren

Ondanks het luide protest ziet het ernaar uit dat Kavanaugh benoemd zal worden tot rechter. De stemming hangt af van enkele twijfelende senatoren. Zo heeft Republikeins senator Susan Collins aangegeven dat ze voor de nominatie van Kavanaugh zal stemmen.

Dat is opvallend gezien de vrouw zich in het verleden al meerdere malen uitliet als voorstander van de #metoo-beweging. “Iedere persoon die een klacht indient voor aanranding verdient het om gehoord te worden en met respect behandeld te worden”, klonk het. Toch heeft ze nu te kennen gegeven zich niet achter de vrouwen te scharen die de opperrechter beschuldigen van seksueel wangedrag.

Ze noemde de getuigenis van professor Christine Blasey Ford “oprecht en pijnlijk” om aan te horen, maar ze vind ze niet zwaar genoeg wegen. “De voorgestelde feiten betekenen niet dat professor Ford niet het slachtoffer is geweest van seksueel geweld. Maar ze stellen wel dat de aantijgingen de more-likely-than-not standard niet halen.

“De vier getuigen zeggen zich niet voldoende te kunnen herinneren van de avond waarop de feiten gepleegd zouden zijn”, zei Collins nog. “Ik denk dan ook niet dat de beschuldigingen kunnen tegenhouden dat rechter Kavanaugh benoemd wordt. Ik zal voor hem stemmen.”

Victorie voor Trump

Na het sluiten van handelsakkoorden met Canada en Mexico - die een positief effect hebben gehad op de internationale financiële markten - en een historisch laag werkloosheidscijfer is dit een nieuwe overwinning voor president Trump. Met de benoeming van Kavanaugh, wiens conservatieve abortusstandpunten de bible-belt Republikeinen moet paaien, is het conservatisme in het Amerikaanse staatsapparaat bijzonder stevig gebetonneerd. De Republikeinen hebben de meerderheid in de Senaat, het Huis en nu ook een conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof.

Bovendien stellen opiniemakers dat deze absolute shitshow de Republikeinen niet gaat schaden bij de komende midterms. “Dit gaat het Democratisch enthousiasme geen kwaad doen, integendeel”, zegt Whit Ayres, een Republikeinse lobbyist en spindoctor, “maar Kavanaugh heeft ook het Republikeinse vuur opgestookt. Velen onder hen zijn van mening dat een integer en goed man ten onrechte zwartgemaakt werd. Deze zaak heeft kiezers aan beide kanten gemobiliseerd.”