Hun beet is dodelijk, maar het gif van deze spin kan levens redden

Het gif van de Australische Hadronyche Infensa spin kan melanoomcellen doden zonder de gezonde huid aan te tasten. Dat blijkt uit onderzoek van het QIMR Berghofer Medical Research Instituut. Daar zijn wetenschappers er achter gekomen dat een chemisch gemanipuleerde versie van dit gif, kan worden ingezet voor de strijd tegen kanker.

Een beet van de Hadronyche Infensa kan dodelijk zijn binnen de vijftien minuten. Maar wie alleen aan negatieve dingen denkt bij spinnen, heeft ongelijk. Zeker als het gaat om de Hadronyche Infensa spin. De Hi1a-molecule uit het gif van die spinnensoort staat immers bijzonder sterk in de strijd tegen kwaadaardige kankercellen. Het vecht tegen de melanoomcellen, maar laat de gezonde huid onaangetast.

Het nieuwe middel werd afgenomen uit de gifklier van de spin, maar de onderzoekers proberen nog steeds te achterhalen of het antikankerpeptide uit het bloed of het gif van de spin afkomstig is.

Het onderzoek was uitgevoerd op ratten, maar de wetenschappers geloven dat het ook op mensen van toepassing kan zijn. “Als dat ook effectief bewezen blijkt, dan kunnen we het eerste medicijn op basis van spinnengif produceren”, aldus hoofdonderzoekster Maria Ikonomopoulou van de Universiteit van Queensland.