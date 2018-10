Koper biedt miljoen euro voor ‘Meisje met Ballon’, maar dat is zonder Banksy gerekend

De rijke gasten van veilinghuis Sotheby’s in Londen wisten niet wat ze zagen, toen een schilderij van Banksy plots zichzelf begon te versnipperen. Er was net 1,1 miljoen euro geboden op het bekende doek van ‘Meisje met Ballon’. Duidelijk een streek van de eigenzinnige artiest, menen kunstkenners.

Talloze kunstliefhebbers verzamelden zich rond het schilderij van ‘Meisje met Ballon’ in de hoop een glimp te kunnen op te vangen van het werk, en misschien zelfs een bod te kunnen doen. The Financial Times schatte de waarde ervan om 200.000 à 300.000 euro, maar zoveel mensen wilde het graag hebben dat er uiteindelijk bijna 1,1 miljoen euro voor werd geboden.

Maar dat was buiten Banksy zelf gerekend. Zodra er een telefonisch bod was aanvaard door veilinghuis Sotheby’s, bleek dat de eigenzinnige kunstenaar er anders over dacht. Plots zakte het doek en versnipperde een deel van het schilderij. Tot grote verbazing van alle aanwezigen. Later bleek dat er een apparaatje in de lijst verborgen zat, dat getriggerd werd om het doek te vernietigen.

Meer waard?

“Wij zijn net geBanksyd”, zegt Alex Branczik, de Europese directeur van Sotheby’s hedendaagse kunst. “We hebben dit nog nooit eerder meegemaakt en zijn aan het uitzoeken wat dit voor de veiling betekent.” Want het werk is nu natuurlijk wel stuk. Al is dat volgens enkele kunstkenners niet eens zo erg, omdat de repen stof nu wellicht nog meer waard zijn door de actie van Banksy. Of de koper het daarmee eens is, is nog niet bekendgemaakt. “Daarover zijn we nog in gesprek. De koper is even verrast als wij”, aldus Branczik.

Banksy staat bekend om zijn provocerende anonieme acties. Hij raakte bekend als straatkunstenaar door zijn onaangekondigde humoristische, beklijvende, politiek getinte werken.