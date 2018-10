F-16’s begeleiden vliegtuig met agressieve man aan boord naar Schiphol

De Nederlandse marechaussee heeft een 29-jarige Amerikaan uit een vliegtuig gehaald dat vanuit Abu Dhabi onderweg was naar Amsterdam. Daarbij werden uit voorzorg twee F16’s van de Koninklijke Luchtmacht ingezet die het toestel begeleidden nadat de piloot alarm had geslagen.

De man gedroeg zich in de nacht van vrijdag op zaterdag erg agressief aan boord van het passagierstoestel en kon met moeite worden overmeesterd door de bemanning en enkele passagiers. Een paar passagiers raakten lichtgewond. Zeker twee van hen liepen een blauw oog op door vuistslagen.

De verdachte is door de crisisdienst op Schiphol beoordeeld en opgenomen. Tegen hem is aangifte gedaan. Volgens een woordvoerster van de marechaussee wordt de man opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Om welke luchtvaartmaatschappij het gaat wil de marechaussee niet zeggen, maar volgens de Nederlandse media gaat het om KLM.

De Nederlandse Defensie meldt zaterdag op haar website dat de piloot contact had gehad met de luchtverkeersleiding om toestemming te krijgen versneld te landen en een kortere route te vliegen. “Daarop heeft de luchtverkeersleiding de Koninklijke Luchtmacht in kennis gesteld en zijn de F-16’s opgestegen”, klinkt het. De straaljagers stegen op vanaf de vliegbasis Leeuwarden en vlogen mee tot de landing op Schiphol.