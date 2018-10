“Zin in een ontspannende massage?” Man zegt nietsvermoedend ‘ja’, maar zal het resultaat niet snel vergeten

Wat een “ontspannende massage” in Bali mocht zijn, eindigde op een heel andere manier voor de Australische Matthew. Toen een masseur hem een “Rode Draak-behandeling” aanbood, had hij nooit gedacht dat zijn rug er één dag later zo gehavend zou uitzien.

Enthousiast zei hij “ja”, maar Matthew had geen flauw idee waarmee hij eigenlijk instemde, toen een masseur hem een “massage van de Rode Draak” aanbood. Hij dacht dat er een soort religieus ritueel zou worden toegevoegd aan de ontspannende massage, dus hij zag het helemaal zitten. Ook zijn vrouw Candice zag geen probleem: “Mijn man staat overal voor open”, zei ze nog op sociale media. Want wat zou er in godsnaam mis kunnen gaan, toch?

In zijn rug gekerfd

Het was pas toen de masseur een muntstuk nam dat Matthew besefte dat de massage niet zo ontspannend zou worden. Met veel kracht kerfde de man grote diepe krassen in de rug van de Australiër. Matthew wist niet wat er gebeurde, maar bleef braaf op zijn tanden bijtend liggen. “Da’s goed voor je spieren en je onzuiverheden”, zei de masseur nog, trots over zijn zogenaamde “gua sha”-technieken.

Maar de volgende dag trokken Matthew en zijn vrouw grote ogen, toen ze zagen wat voor effect de behandeling had gehad. Zijn rug stond vol met rode pijnlijke striemen en het duurde wel vijf dagen voor alles volledig wegtrok. Een opvallend zicht.

En zijn chronische rugpijn? Die blijkt - voor het eerst sinds drie jaar - opmerkelijk beter te zijn. “Ik zou het zo opnieuw doen”, lacht de man dan ook.