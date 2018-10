“Ouders vragen zich soms af of ze wel verdrietig mogen zijn”

Hasselt Wat als de uitslag van een nipt-test, die bij een ongeboren kind speurt naar de aanwezigheid van onder meer het downsyndroom, je voor een onmenselijke keuze zet? Wat als je moet kiezen tussen een leven met beperkingen en afwijkingen, of het enige alternatief: de zwangerschap afbreken? De getuigenis daarover van een Bilzens koppel in de rubriek ‘Het laatste woord’ van onze krant, weekte vrijdag veel emoties los. “Vaak vragen ouders zich af of ze wel verdrietig mogen zijn, want ze hebben er zelf over beslist”, klinkt het bij Fara, een vzw die ouders bijstaat bij zwangerschapskeuzes.