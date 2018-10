Drones vliegen medicijnen naar Hasselts ziekenhuis

Antwerpen/HasseltVolgend jaar deze tijd vliegt er mogelijk een medische drone boven uw hoofd. De Antwerpse start-up Helicus staat namelijk op het punt om drones in te zetten om medische stalen te transporteren. “In de file staan is voor urgent medisch transport geen optie”, zegt Mikael Shamim van Helicus. In de tweede helft van volgend jaar vinden de eerste testvluchten plaats in Antwerpen en Hasselt, waar Jessa Ziekenhuis momenteel de opties bekijkt.