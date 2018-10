De Wever comfortabel op kop in Antwerpen

ANTWERPEN In aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober zijn veel ogen ook gericht op Antwerpen. Uit een enquête van onze zusterkrant Gazet Van Antwerpen blijkt dat de huidige Antwerpse coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld haar meerderheid verliest, maar dat een nieuwe meerderheid zonder de partij van burgemeester De Wever (N-VA) onmogelijk is. Groen zet zich buitenspel door resoluut een coalitie met N-VA af te wijzen, want een centrumlinkse coalitie is niet mogelijk. De peiling werd door onderzoeksbureau Ipsos afgenomen van 5 tot en met 26 september bij 802 respondenten in Antwerpen.