Test-Aankoop stelt Ryanair in gebreke: “Strooien klant zand in de ogen”

Consumentenorganisatie Test-Aankoop stelt Ryanair in gebreke. De reden: de Ierse lagekostenmaatschappij heeft zijn algemene voorwaarden zo herschreven dat het nu lijkt alsof alleen rechtbanken in Ierland bevoegd zijn bij geschillen tussen klanten en Ryanair. “Een nieuwe poging van topman O’Leary om de klant te ontmoedigen om een schadeclaim in te dienen”, zegt Test Aankoop.

Het aantal klachten over Ryanair schiet als een raket de hoogte in. Oorzaak zijn de vele vakbondsacties van de jongste weken die de vakantie van tienduizenden passagiers verknalden. “Ryanair was al de slechtste leerling van de klas wat het aantal klachten betreft, maar nu laat de maatschappij de rest ver achter zich”, zegt Ralph Pais van Claim It, een Brussels bedrijf dat dit jaar al voor 4 miljoen euro aan schadeclaims indiende namens ongelukkige vliegtuigpassagiers. “Klanten ...