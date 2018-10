Opgelet! Colruyt roept Everyday kaaskroketten terug na aantreffen van garnalen

Supermarktketen Colruyt heeft vrijdag de kaaskroketten van het merk Everyday teruggeroepen omdat de aanwezigheid van schaaldieren niet vermeld wordt op het etiket.

Bij een controle bij een leverancier werd de aanwezigheid van schaaldieren vastgesteld in de diepvries kaaskroketten in verpakkingen van 600 gram. Omdat dat niet op het etiket vermeld wordt, besliste Colruyt in samenspraak met het federaal voedselagentschap (FAVV) om het product uit de handel te nemen. Dat gebeurde in alle Colruyt-winkels in België en Luxemburg en voor de dienst Collect&Go.

De supermarkt raadt consumenten die allergisch of intolerant zijn voor schaaldieren (garnalen), aan om het product niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Daar zal het worden terugbetaald. Wie allergische reacties vertoont na het eten van dit product, raadpleegt best een dokter. Voor consumenten die niet allergisch of intolerant zijn, is er geen risico.

De kaaskroketten hebben een uiterste consumptiedatum tot 9 augustus 2020.