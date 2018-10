Trump noemt betogers tegen Kavanaugh “betaalde professionals”, politie pakt celebs op

Aan de betoging in Washington namen ook heel wat celebrities deel. Onder meer de Amerikaanse actrice Amy Schumer en model Emily Ratajkowski protesteerden tegen de nakende benoeming van Brette Kavanaugh als rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, ondanks verdenking van ongewenste intimiteiten 36 jaar geleden.

Verschillende feministische groeperingen en organisaties voor burgerrechten hadden opgeroepen om donderdag in Washington samen te komen. Ze hopen zo de Republikeinse senatoren te overtuigen om de kandidatuur van Kavanaugh, die verdacht wordt van ongewenste intimiteiten, niet te steunen. Met de benoeming van Kavanaugh zou het conservatieve kamp de bovenhand krijgen in het Hooggerechtshof, waar rechters voor het leven worden benoemd.

De politie pakte een 300-tal betogers op omdat ze het gebouw op Capitol Hill weigerden te verlaten. Senatoren werden via een beveiligde corridor binnengelaten. De Amerikaanse senatoren kunnen het FBI-rapport over Kavanaugh inkijken. Volgens de Republikeinen staan er geen nieuwe elementen in het rapport, terwijl de Democraten klagen dat het onderzoek onvolledig is gevoerd.

Vrijdag vindt in de Senaat een procedurestemming plaats over de benoeming van Kavanaugh. Zaterdag valt waarschijnlijk het verdict. De Republikeinen hebben in de Senaat een nipte meerderheid van 51 versus 49 zetels voor de Democraten. Het wordt afwachten hoeveel dissidente stemmen er zijn.

“Betaalde professionals”

In een reactie op de verschillende protesten tegen de mogelijke benoeming van Kavanaugh, heeft de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag op Twitter verklaard dat actievoerders “betaald worden door Soros”.

The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love! #Troublemakers