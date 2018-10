N-VA verliest licht terrein in Antwerpen, Groen heeft wind in de zeilen

Groen wordt op 14 oktober de grootste stijger in Antwerpen. De partij van Wouter Van Besien zal haar score van bij de verkiezingen in 2012 meer dan verdubbelen en wordt met afstand de tweede grootste partij, na de N-VA van Bart De Wever. Dat blijkt uit een verkiezingspeiling bij 802 Antwerpenaars door het onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Gazet van Antwerpen.

N-VA verliest terrein in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. De partij landt op 32,2% of 5,5% minder dan in 2012. In vergelijking met de peiling van GvA in september vorig jaar is er wel een lichte winst.

De peiling bevestigt dat Groen de wind in de zeilen heeft. De ecologisten springen naar 20%, een stevige verbetering ten opzichte van de 8% in 2012. Opmerkelijk is dat 28% van de groene stemmers nu bij de vorige verkiezingen op de Stadslijst van sp.a en CD&V stemden.

Een vergelijking met de peiling vorig jaar is moeilijk omdat er toen nog sprake was van de lijst Samen, een samenwerking tussen Groen, sp.a en onafhankelijken. Samen haalde in die peiling nog 30,6%.

Beels-effect

De sp.a komt met de onafhankelijke lijsttrekker Jinnih Beels op 13%. Daarmee gaat er een zucht van opluchting bij de socialisten die vreesden van onder de 10% te duiken. De keuze om de voormalige politiecommissaris de lijst te laten trekken, lijkt te werken. Een vergelijking met de verkiezingen in 2012 is moeilijk, want toen was er de Stadslijst waarin sp.a en CD&V samen naar de kiezer trokken.

Filip Dewinter ziet met Vlaams Belang een gestage groei naar 12,6%. Dat is net geen 4% beter dan in de peiling van 2017 en 2,4% beter dan het verkiezingsresultaat in 2012. Het Vlaams Belang lijkt stemmen terug te winnen van N-VA, maar niet in die omvang zoals Dewinter verwacht.

Geen dubbele cijfers voor Mertens, Peeters scoort niet

PVDA-lijsttrekker Peter Mertens hoopt om met de verkiezingen 11% te halen, maar daar zit hij momenteel nog met 3% af. Het lijkt wel dat deze partij in Antwerpen aan zijn plafond zit van 8 à 9%.

De Antwerpse CD&V verwachtte met vicepremier Kris Peeters als lijsttrekker een stevig resultaat neer te zetten. Alleen blijft het effect uit. In de peiling komen de christendemocraten op 7%, wat bijna 2% minder is dan in de peiling van september vorig jaar. Peeters liep geen vlekkeloos parcours tijdens de campagne en dat laat zich voelen bij de kiezer.

De Backer doet niet beter dan Turtelboom

Open VLD-lijsttrekker Philippe De Backer loopt zich de zolen van de schoenen, maar het resultaat blijft uit. De Antwerpse liberalen komen op 5,5% wat ook het resultaat was met de verkiezingen in 2012, toen ze nog naar de kiezer trokken met Annemie Turtelboom. De Backer kan de 7,1% van de peiling in 2017 dus niet bestendigen.

Wel zegt 17,4% van de respondenten nog niet te weten voor wie ze zullen stemmen. Dat maakt dat er nog wel wat verschuivingen mogelijk zijn.

Er is ook een grote groep van jongeren die voor de eerste maal voor de Antwerpse gemeenteraad stemmen. Daaruit blijkt dat 30% van de bevraagde jongeren tussen 18-24 jaar op Groen stemt en 20% op Open VLD.