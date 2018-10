Grote baas van Interpol spoorloos na reis naar China, Franse politie start onderzoek

In Frankrijk is een onderzoek geopend naar de verdwijning van Meng Hongwei, de Chinese baas van de in Lyon gevestigde internationale organisatie Interpol. Sinds hij eind september naar China vertrok, vernam zijn familie niets meer van hem.

Het was zijn verloofde die zijn verdwijning signaleerde aan de Franse autoriteiten. De 64-jarige woont in Lyon met zijn gezin, en vertrok op 29 september naar China.

Meng Hongwei is een voormalige Chinese minister, en werd in november 2016 verkozen tot voorzitter van Interpol. Die organisatie werd in 1923 opgericht als internationale organisatie om de samenwerking en coördinatie van politiemachten van over heel de wereld te organiseren.