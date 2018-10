Aantal kandidaten met migratieachtergrond op de kandidatenlijsten fors gestegen: Genk scoort het best

Brussel / Genk - Het aantal kandidaten met een migratieachtergrond is flink gestegen in vergelijking met de gemeenteraads­verkiezingen van 2012 en 2006. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent dat vrijdag wordt gebracht door De Morgen en VRT. Genk scoort net zoals in 2012 het best: 36% van de kandidaten heeft er buitenlandse roots. Desondanks blijven mensen met een migratieachtergrond tot op vandaag ondervertegenwoordigd in de politiek.

Het percentage kandidaten met een migratieachtergrond voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober bedraagt 14,3 procent in de 13 Vlaamse centrumsteden. Dat is heel wat meer dan in 2012 (9,5 procent) en 2006 (6,7 procent).

Die stijging zie je in alle centrumsteden, maar is het sterkst in Gent (+7,2 procent) en Antwerpen (+8,6 procent). “Dat heeft voor een stuk te maken met de nieuwe migratiepartijen die opkomen”, verklaart Bram Wauters van de Universiteit Gent . Hij heeft het over partijen als Be.one, Vlaams Multicultureel Collectief, De Spiegel en D-SA.

Toch zijn mensen met een migratieachtergrond nog steeds ondervertegenwoordigd, aldus de onderzoekers. “De kandidaten zijn nog lang geen volledige afspiegeling van de bevolking, al komt Genk wel in de buurt”, zegt Wauters.