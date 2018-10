Volgende week nieuwe nazomer

Volgens de jongste weermodellen stevenen we af op een fraaie nazomer volgende week. Een groot gedeelte van de week wordt zonnig en droog, met zomerse temperaturen van meer dan 20 graden.

Zo langzaam als de bladeren kleuren, zo snel gaat het met het kwik in de herfst. Vorige zaterdag beleefden we de koudste nacht voor een 29ste september in 39 jaar. Volgende zaterdag wordt een van de warmste 6 oktobers sinds het begin van de waarnemingen door het KMI. Sommige weercomputers achten de kans groot dat de temperatuur dan tot ...