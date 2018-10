Achtjarige vist 1.500 jaar oud zwaard op uit meer in Zweden

De vondst dateert al van deze zomer, de familie van het kind heeft in de regio een vakantiehuisje. Toen Saga in het meer ging zwemmen, stond het waterpeil erg laag, als gevolg van de extreme droogte. “Ik voelde iets in het water en tilde het op. Er was een handvat en toen zag ik dat het een zwaard was”, vertelt ze aan de Zweedse radio.

(Lees verder onder de tweet)

Meet Saga, an 8-year-old Swedish girl who went into a lake and pulled out an ancient viking sword and whom I will follow into battle anywhere, any time. ALL HAIL SAGA! https://t.co/yqhenn4Fn2 pic.twitter.com/3x6uzcs667