Vrouw die haar vijf kinderen doodde, kreeg tweemaal penitentiair verlof

Geneviève Lhermitte heeft deze zomer twee keer de gevangenis mogen verlaten voor penitentiair verlof. Dat schrijft La Dernière Heure vrijdag.

De vrouw, die tot levenslang veroordeeld werd omdat ze haar vijf kinderen in 2007 doodde in Nijvel, mocht haar cel in de gevangenis van Berkendael twee ochtenden, in juni en augustus, verlaten om psychologische hulp te krijgen buiten de gevangenis.

In het verleden werd Lhermitte al verschillende keren een vrijlating onder voorwaarden geweigerd. Ook meerdere aanvragen voor penitentiair verlof botsten op een njet.

De twee ochtenden waarop ze nu wel de cel mocht verlaten, maken deel uit van het traject dat gedetineerden afleggen naar een voorwaardelijke invrijheidsstelling.