VDL Nedcar bevestigt dat 1.000 banen verdwijnen in Born: ontslagen werknemers krijgen ‘terugkeervoucher’

VDL Nedcar in het Nederlands Limburgse Born bouwt zijn ‘flexibele schil’ af met duizend banen. De woordvoerder van het bedrijf bevestigde dat cijfer donderdag officieel.

Voor de 500 tijdelijke medewerkers, geworven om in het huidige piekjaar uit te helpen, eindigen de werkzaamheden regulier. Voor 200 uitzendkrachten geldt dat ze worden herplaatst door de bureaus. De overige 300 banen vervallen via natuurlijk verloop.

Wen er maar aan! De grote fluctuaties in werkgelegenheid bij VDL Nedcar. Het ene jaar zijn er meer handen nodig, in het andere misschien wat minder. De autobranche wereldwijd is een grillige en onvoorspelbare. Als ‘uitzendkracht van BMW’ heeft VDL Nedcar ...