Kwik klimt vandaag tot 22 graden

Het wordt een zonnige en zeer zachte dag met maxima tot 22 graden. Ook zaterdag krijgen we volgens het KMI opnieuw veel zon en maxima tussen 18 en 24 graden. ‘s Avonds meer bewolking en in de nacht naar zondag wat regen of enkele buien.

Het wordt zonnig en ook zeer zacht met maxima tussen 17 en 20 graden ten zuiden van Samber en Maas, en rond 21 graden in het centrum van het land. Er waait een zwakke tot matige zuidenwind.

Vrijdagnacht blijft het helder tot lichtbewolkt. Op het einde van de nacht wordt het hier en daar nevelig en verschijnt er aan zee hoge bewolking. De minima liggen tussen 7 en 13 graden bij een zwakke of soms matige zuidenwind.

Zaterdag is het aanvankelijk zonnig. In het westen kan de zon zich soms verschuilen achter hoge wolkensluiers. In de namiddag neemt de bewolking in het westen toe. Het wordt warm, met maxima tussen 18 graden in de Ardennen en aan zee en lokaal 24 graden in de Kempen. ‘s Avonds neemt ook elders de bewolking toe en kan er in het westen een bui of wat regen vallen.

Zondag krijgen we eerst nog een beetje regen of enkele buien te verwerken. Later wordt het droog in de noordelijke helft van het land. Op het eind van de dag verlaat de neerslag ons land richting Frankrijk. Het wordt minder warm, met nog maxima tussen 11 graden in de Ardennen en 16 of 17 graden in het noorden.