“Liberalisering spoor is begonnen”

Luik/MaastrichtIn december wil spoorwegmaatschappij Arriva starten met de uitbating van de Drielandentrein Luik-Maastricht-Aken. Voor het eerst zal een privémaatschappij - buiten de hogesnelheidslijnen - dan reizigersvervoer aanbieden in ons land. De socialistische overheidsvakbond ACOD maakt zich grote zorgen. “De liberalisering van het spoor is in alle stilte begonnen en dat zal onvermijdelijk tot jobverlies leiden.”