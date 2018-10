“Nu al ziektebriefjes voor 14 oktober”

HasseltEen vijfde van de Limburgse bijzitters die komende zondag opgeroepen zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen, heeft al laten weten niet te kunnen komen. Dat blijkt uit een rondvraag van de redactie bij alle Limburgse gemeenten. De meesten roepen werk, ziekte of vakantie in als excuus, al zijn er ook die een pak creatiever zijn. Opvallend is dat slechts drie procent van die afzeggingen niet aanvaard wordt. “Als iemand niet gemotiveerd is, ben je er toch niets mee”, klinkt het bij de gemeenten.