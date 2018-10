Kernkabinet vraagt VS of het kan wachten tot na verkiezingen voor vervanging F-16’s

De belangrijkste ministers in de federale regering hebben donderdagochtend voor het eerst tekst en uitleg gekregen over het expertenrapport rond de twee officiële kandidaat-vervangers voor de F-16-gevechtsvliegtuigen: de F-35 en de Eurofighter. Het kernkabinet gaat de VS nu vragen hoe lang hun offerte precies geldig is: normaal gezien vervalt het aanbod van producent Lockheed-Martin op 14 oktober, de dag van de lokale verkiezingen.

Kolonel Harold Van Pee, die de leiding heeft over het F-16-vervangingsdossier, gaf de belangrijkste regeringsleden donderdag tekst en uitleg bij de evaluatie van de militaire experten over de twee ingediende offertes. Het gaat om de F-35 van het Amerikaanse Lockheed Martin, en de Eurofighter Typhoon, een Brits-Duits-Spaans-Italiaans toestel.

Het aanbod van de Amerikanen vervalt normaal gezien op 14 oktober, de dag van de lokale verkiezingen in ons land. Maar de “kern” heeft beslist de VS te vragen hoe lang hun offerte precies geldig is, mogelijk met het oog op een verlenging van die termijn.

Intussen willen de ministers op een volgende vergadering, die binnenkort plaats zou hebben, een blik werpen op de ‘maatschappelijke return’ van beide voorstellen. Het gaat dan onder meer om economische voordelen of voorstellen tot militaire samenwerking.