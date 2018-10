Wallonië keurt "historische" wet op Dierenwelzijn goed: legbatterijen en dolfinaria verboden

Hasselt -

Werelddierendag was vandaag een schot in de roos. Nederland voerde een hondenpaspoort in, Wallonië zette dan weer het licht op groen voor een wet die legbatterijen en dolfinaria verbiedt. “Dit is een van de meest progressieve wetten in Europa en daarbuiten”, stelt GAIA. “Alle andere landen regio’s kunnen hieraan een voorbeeld nemen.” Minister Ben Weyts (N-VA) bijt van zich af.