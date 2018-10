Drugscontroles in gevangenissen toegenomen én succesvoller

Brussel - Het aantal drugscontroles in gevangenissen is de afgelopen jaren toegenomen én gerichter geworden. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V), nadat donderdag in de kranten van Mediahuis aan het licht kwam dat een derde van alle gedetineerden in Vlaanderen drugs gebruikt. “De volgende uitdaging is inzetten op preventie door zinvolle detentiebegeleiding voor elke gedetineerde”, verzekert Geens.

Een derde van alle gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen gebruikt daar drugs. Dat schrijven de kranten van Mediahuis donderdag op basis van cijfers van de UGent.

LEES OOK. Meer hulp voor aan drugs verslaafde gevangenen

Volgens minister van Justitie Koen Geens is het aantal controles op drugs in de gevangenissen de laatste jaren in elk geval toegenomen: in 2014 waren dat er nog 202, vorig jaar 304. Bovendien wordt er ook vaker effectief drugs aangetroffen: in 2014 was dat nog zo in 45 procent van de drugsacties, vorig jaar volgde na bijna twee derde van de controles een inbeslagname van drugs, antwoordde Geens in de Kamer op een vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).

Tegelijkertijd voert justitie ook de initiatieven om de drugproblematiek te remediëren op, verzekert Geens. “Binnen de gevangenissen beschikken we over drie drugsvrije afdelingen en ook het aanbod van zorg- en begeleiding voor druggebruikers door de diensten van de Gemeenschappen en door de pilootprojecten van collega De Block (minister van Volksgezondheid, red.) breidt uit”, klinkt het. “De volgende uitdaging is inzetten op preventie door zinvolle detentiebegeleiding voor elke gedetineerde. Studies wijzen uit dat de kans op recidive eens terug buiten in de samenleving slinkt als men iets heeft kunnen leren in de gevangenis.”