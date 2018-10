Amerikaanse Senaat ontvangt FBI-rapport Brett Kavanaugh: “Geen bewijzen van ongepast gedrag”

De Amerikaanse Senaat heeft van de federale recherche FBI een rapport omtrent de door president Donald Trump voorgedragen rechter voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh ontvangen. Dat heeft senator Chuck Grassley donderdag getwitterd. Daarin staat dat er “geen bewijzen zijn van ongepast gedrag”.

“Bijkomende backgroundgegevens van de FBI omtrent rechter Kavanaugh zijn ontvangen”, luidde de tweet van de Republikein.

De Senaatscommissie voor Justitie, die weliswaar met de benoeming had ingestemd, had om zo een rapport gevraagd nadat psychologieprofessor Christine Blasey Ford de kandidaat-rechter van seksuele aanranding had beschuldigd.

“Georchestreerd”

Tijdens een hoorzitting wees Kavanaugh de beschuldigingen van de hand. Hij beschuldigde de Democratische oppositie van een “georchestreerde zet” tegen hem, gevoed door “wraak van de Clintons”. Hij doelde daarmee op een veronderstelde reactie van Hillary Clinton en haar man Bill nadat zij de presidentsverkiezingen van de Republikein Trump had verloren.

Mogelijk stemt de voltallige Senaat vrijdag of zaterdag over de benoeming. De Republikeinen hebben in de Hoge Vergadering twee stemmen op overschot.

Later op de dag donderdag zei Grassley dat er in het rapport “niets staat wat we nog niet weten”. De FBI heeft niets gevonden dat de beschuldigingen kan staven, er zijn geen bewijzen, zei de Republikeinse senator. “Er is geen enkel spoor van ongepast gedrag gevonden.”