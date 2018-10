Leuvense politie krijgt dronken Hasseltse student niet wakker (ook niet in de cel)

In de nacht van woensdag op donderdag moest de politie erg veel ingrijpen in Leuven. (archiefbeeld) Foto: Ruben De Keyzer

Nu het nieuwe academiejaar van start is gegaan, hebben de studenten de stad Leuven opnieuw veroverd. Dat brengt niet alleen feestvreugde, maar ook veel hinder met zich mee. In de nacht van woensdag op donderdag moest de politie dan ook erg veel ingrijpen.

In één week tijd werd de stad Leuven, met zo’n 100.000 inwoners, overspoeld met zo’n 50.000 extra bewoners: studenten die aan hun nieuwe academiejaar beginnen. Die zetten traditiegetrouw al eens graag de bloemetjes buiten, met alle gevolgen van dien: van mojito-cantus tot herrie op straat, alcohol vormde steeds de rode draad. Een overzicht:

Niet wakker te krijgen

Een 22-jarige student uit Hasselt werd donderdagochtend even voor 5 uur slapend op de grond in de Zeelstraat aangetroffen. De twintiger was niet wakker te krijgen. Ook tijdens de overbrenging naar het politiecommissariaat bleef hij doorslapen. Hij sliep zijn roes verder uit in de cel.

Een 17-jarige student uit Kortenberg werd woensdagnacht omstreeks 2 uur opgemerkt door een patrouille terwijl hij lag te slapen op de grond aan het busperron ter hoogte van het station. De minderjarige lag met de benen op het rijgedeelte van de bussen. Met veel moeite kon hij wakker worden gemaakt. Na contact met de ouders werd beslist de minderjarige in een taxi naar huis te zetten.

Een 18-jarige student uit Putte was woensdagnacht op de Oude Markt zo dronken geraakt dat hij geen zinnig woord meer kon uitbrengen en telkens opnieuw bijna het bewustzijn verloor. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.

Een 18-jarige studente uit Kortrijk die woensdagnacht omstreeks 2 uur onwel was geworden, werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De dame viel telkens opnieuw in slaap. Wellicht was een teveel aan alcohol de oorzaak.

Een 17-jarige student uit Haacht werd even na middernacht met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De jongeman werd in stomdronken toestand aangetroffen in de Tiensestraat, waar hij niet meer op zijn benen kon staan en op de grond lag. Hij kon geen woord meer uitbrengen.

Mojito-cantus

Een 19-jarige studente uit Lubbeek werd woensdag rond middernacht door een patrouille opgemerkt toen ze met haar fiets in de Brusselsestraat ten val kwam. Ze kroop weer op de fiets en kwam even verderop opnieuw ten val. De patrouille sprak haar aan en ze was duidelijk onder invloed van alcohol. Ze kon nog moeilijk op haar benen staan. Tijdens de overbrenging naar het commissariaat braakte ze ook nog in het politievoertuig. De vrouw wist nog te vertellen dat ze van een mojito-cantus kwam. Daarna werd ze te slapen gelegd in de cel.

Twee jonge mannen, een 18-jarige uit Hoegaarden en een 23-jarige uit Leuven, werden woensdagavond omstreeks 20.30 uur allebei met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De twee werden door een patrouille opgemerkt toen ze mekaar ondersteunend door de Minckelersstraat strompelden. Daarbij liepen ze bijna een voorbijrijdende fietser omver. De twee waren stomdronken en werden overgebracht naar het commissariaat. Van daaruit werden ze even later overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.

GAS-boetes

Verschillende studenten die een feestje vierden in een café op de hoek van de Vaartstraat en de Augustijnenstraat, kregen woensdagnacht een GAS-boete omdat ze alcohol aan het drinken waren op straat. De drie studenten stonden samen met enkele anderen buiten op het terras en zorgden daar voor overlast voor de buren die door al die herrie de slaap niet konden vatten. Het drinken van alcohol op de openbare weg is verboden na middernacht, net om overlast en lawaaihinder in het bijzonder te voorkomen.

Een 19-jarige student uit Schilde, die samen met zijn club de bloemetjes kwam buitenzetten in Leuven, belandde even na middernacht op het commissariaat nadat hij zich bij een controle aan hetzelfde café telkens opnieuw laatdunkend uitliet over het politieoptreden. Ondanks waarschuwingen bleef hij de patrouille uitdagen. Uiteindelijk werd hij opgepakt en overgebracht naar het commissariaat, waar een GAS-boete wegens het verstoren van de openbare orde werd opgesteld.

Maar het waren niet alleen studenten die voor overlast zorgden. Een 38-jarige man werkte donderdagochtend even na 4 uur danig op de zenuwen van de bewoners van het Joris Helleputteplein omdat hij gitaar aan het spelen was. De man werd door een patrouille aangemaand te stoppen met zijn nachtelijke serenade en kreeg er een GAS-boete bovenop.